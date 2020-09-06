Cenk Laleci: Bu sezon yine gözümüz yukarılarda olacak

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon kampını tamamlayan Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci değerlendirmelerde bulundu. Takımın son durumundan memnun olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Geçen sezon tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz 1'inci Lig'de başarılı olduk. Hedefimiz Play-Off'tu. Buna çok yaklaştık. Ancak amacımıza ulaşamasak da bu bizim başarısız olduğumuzu göstermez. Bu sezon yine gözümüz yukarılarda olacak" diye konuştu.

Menemenspor'un hem yarışmacı hem de yetiştirici bir kulüp olduğunu dile getiren Cenk Laleci, "Mevcut kadromuzda parlamaya hazır birçok genç oyuncumuz var. Burası bir vitrin. Bizler gençlerimize çok değer veriyoruz. Şu an kaliteli bir ekibimiz var. Transferlerimiz de olacaktır. Menemenspor önemli bir markadır. Bu sezona çok daha güçlü gireceğiz. İnanıyorum ki geçen sezonun üstüne koyacağız. Camiamıza ve taraftarımıza güzel bir sene yaşatacağız" dedi.