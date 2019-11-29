Ligde son 4 maçını kazanan Menemenspor, 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Boluspor ile yapacağı müsabaka için İzmir’deki hazırlıklarını tamamladı. Çavuş Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Jasmin Trtovac katılmadı. Antrenmanın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Cenk Laleci, üst üste aldıkları galibiyetlerle moral kazandıklarını söyledi.

Mücadeleci bir takım oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Laleci, şunları kaydetti:

"Pazar günü karşı karşıya geleceğimiz Boluspor da iyi bir kadroya sahip. Boluspor maçı bizim için zor olacak ancak rakibi iyi analiz ettik, deplasmandan puanla döneceğimize inanıyorum. Takımdaki her oyuncumuza güvenimiz sonsuz. Her maçta yaptığımız gibi yine haddimizi bilerek ve mücadele ederek oynayacağız."