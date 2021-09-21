Cenk Laleci: Alınan her puan bizim için değerli

Teknik direktör Cenk Laleci deplasmandan kazanılan her puanın kendileri için değerli olduğunu söyledi. Üst sıraları hedefleyen Manisa FK ve Ankaragücü'nden 4 puan topladıklarını ifade eden genç çalıştırıcı, "Milli aradan sonra kendimize geldik. Bu hafta zirveye oynayan diğer rakip Eyüpspor'u ağırlayacağız. Bu maçı da kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

DHA