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Cenk Laleci: Alınan her puan bizim için değerli

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek çıkışa geçen Menemenspor, zirve adaylarından Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda 2-1'lik üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler galibiyeti kaçırsa da alınan puana sevindi.

21 Eylül 2021, Salı 10:39 Son Güncelleme:
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Cenk Laleci: Alınan her puan bizim için değerli

Teknik direktör Cenk Laleci deplasmandan kazanılan her puanın kendileri için değerli olduğunu söyledi. Üst sıraları hedefleyen Manisa FK ve Ankaragücü'nden 4 puan topladıklarını ifade eden genç çalıştırıcı, "Milli aradan sonra kendimize geldik. Bu hafta zirveye oynayan diğer rakip Eyüpspor'u ağırlayacağız. Bu maçı da kazanacağımıza inanıyorum" dedi. 

DHA

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