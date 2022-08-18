Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ismi Galatasaray ile anılırken, oyuncunun Atalanta ve Marsilya arasındaki takasta kullanılacağı iddia edildi. Habere göre, Marsilya, Atalanta'dan Ruslan Malinovskiy'i renklerine katmak istiyor. Fransıaz ekibi, takas için Cengiz Ünder'i önerdi.

Merih'in takım arkadaşı olacak

İki kulüp arasında anlaşmanın yakın olmadığı vurgulanırken, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Cengiz Atalanta'ya transfer olursa Merih Demiral'la takım arkadaşı olacak.

Atalanta'lı Malinovskiy ile Premier Lig kulüpleri Tottenham ve Nottingham Forest da ilgileniyor; ancak resmi teklifi ise Marsilya yaptı.

Daha önce Roma'da oynadı

Marsilya'nın daha önce kiraladığı ve yazın bonservisini aldığı Cengiz Ünder, 2017 yazında Başakşehir'den Roma'ya 14.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Eylül 2020'de İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'ye kiralanan milli futbolcu, Haziran 2021'de İtalyan ekibine geri döndü. Aynı yaz Marsilya'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.