İtalya’da ülkemizi başarıyla temsil eden oyuncularımızdan Cengiz Ünder, Roma formasıyla her geçen maç yıldızını daha da parlatıyor...

Birçok Avrupa temsilcisinin peşinde olduğu ve transferin gözde ismi olan Cengiz için İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham’ın resmen hareket geçtiği öğrenildi. İtalyan kulübünün onu, gelecek tekliflere göre satmak konusunda niyetinin olduğu bildirildi.

Ada’nın önde gelen spor gazetelerinden Daily Mail, Arsenal, Chelsea ve Bayern Münih’in de talip olduğu 21 yaşındaki hücum oyuncusu için Tottenham’ın 45 milyon Pound yani yaklaşık 308 milyon TL bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.

Lacivert-Beyazlılar’ın teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun ısrarla kadrosunda görmek istediği milli futbolcumuzun satışının gerçekleşmesi halinde eski kulübü Başakşehir’e de bonservisten yüzde 20 pay verileceği belirtildi.