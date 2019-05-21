Cengiz Durmuş: Kendinize olan inancınızı ve güveninizi diri tutun

Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılında Gençlik ve Spor Haftası kapsamında Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50'nci Yıl Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Spor Bilimleri Eğitiminde Paydaş Buluşması' panelinde TTF Başkanı Cengiz Durmuş 'Herkes İçin Tenis' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Etkinlik alanında kurulan kortta öğrencilerle tenis oynayan Durmuş, ardından 47'nci Geleneksel Spor Oyunları ve 11'inci Geleneksel Nihat Tuncer Spor Oyunları Ödül Töreni'nde farklı branşlardan dereceye giren öğrencilere Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Erkan İbiş ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mitat Koz ile birlikte ödüllerini takdim etti.

"HEDEFİMİZ GENÇ BİR ÜLKENİN SPORUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMESİNİ SAĞLAMAK"

Spor sevdalısı, sporu yapmış ve yönetmeye çalışan birisi olarak spora bilimsel katkının ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini ifade eden Durmuş, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedeflerimizden biri en iyi sporcuları yetiştirmek ama esas hedef genç bir ülkenin sporun ne anlama geldiğini çok iyi bilmesini sağlamak. Bugün sizlerin arasında olma şansını ben de spora borçluyum. Bizler kısıtlı imkanlarla yetiştik, üniversiteye gittiğimizde futbol oynayanlar el kaldırsın denildiğinde el kaldıramamıştık çünkü yaşadığımız yerde hiçbir etkileşim yoktu. Spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak kaldık, spor sayesinde sosyal yönümüz gelişti. Spora hizmet etmenin çok anlamlı olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Bilimin ve hareketin birleşmediği bir mekanizmanın doğru çalışıp doğru sonuç vermesi ihtimali olmadığına dikkat çeken Durmuş şunları kaydetti: "Biz sahada bir hareket ordusuyuz yoksun olduğumuz şey ise bilim. Sizler sahaya indiğinizde bilimsel verilerinizle o çocuklara dokunacak, o çocukların beslenmesine, fiziksel gelişimi ve kişisel gelişimine çok rahat fayda sağlayabilecekken yabancı olduğunuz için korttan çekiliyorsunuz. Sizin boşalttığınız alanda da başkaları yer alıyor. Biz bu anlamda üniversitelerimiz kıymetini bildiğimiz için tenis dersi veren hocalarımızı kendi ölçeğimizde yıllardır belli yerlerde toplayıp eğitim dilimizi birleştirmeye çalıştık. Siz antrenör adayları isterseniz çok şeyi değiştirebilirsiniz lütfen kendinize olan inancınızı ve güveninizi diri tutun. Hedeflerinize ulaşmak için için ne şartta olursa olsun kortlara inip gereğini yapmanızı diliyorum."

DHA