Cemil Turan, 72 yaşında

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Cemil Turan, 72 yaşına girdi.

Türk futbolu ve Sarı-Lacivertli takımın sembol isimlerinden Turan'ın doğum günü, Fenerbahçe ve Sakaryaspor formaları giymiş Zafer Tüzün, Özcan Kızıltan, Emihan İlhan, İstanbul Gençlik Spor Hizmetleri müdürü Ömer Kalkan ve yazarımız Oğuz Dizer ile İstanbulsporlu Zorbay Faruk ve arkadaşları; Lefter Küçükandonyadis tesislerinde birlikte kutladı.

Kutlamadan dolayı çok mutlu olan Cemil Turan, dostlarına "Rabbim, dostlarım ve sevenlerimizi daima mutlu etsin" diyerek teşekkür etti.