Cem Boşgelmez’den 3 bin 670 TL daha!

2020 yılını 32 bin TL’lik Bursa ve 11 bin TL’lik Adana isabetleriyle kapatan Fanatik Hipodrom Editörü şova devam ediyor. Bu akşam Kocaeli’de altılı ganyan 3 bin 670 TL verirken Boşgelmez’in iki bankolu tahmini hedefi 12’den vurdu.

Cem Boşgelmez’in 0 888 233 51 51 Fanatik Hipodrom hattındaki 1 dakikadan az süren ses kaydındaki altılısı şu şekildeydi:

HEPSİ

HEPSİ

HEPSİ

6

2-3-5

4

(kupon bedeli 189 TL)

Aynı hatta ayrıca yazarımız, TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz ve yine yazarımız, Son Düzlük programı yorumcusu Eray Balcı da son dakika yorumlarıyla yarışseverlere yardımcı olmaktadır.