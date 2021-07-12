Cem Bölükbaşı ilk Euroformula Open yarışında tarihe geçti

Cem Bölükbaşı, 10-11 Temmuz tarihlerinde Hungaroring Macaristan pistinde gerçekleşen ilk Euroformula Open yarışını birinci tamamlayarak dünyada espordan gelip Formula yarışı kazanan ilk ve tek yarış pilotu oldu. Cem Bölükbaşı, hafta sonunda gerçekleşen üç yarışta üst üste iki yarışta podyuma çıktı ve şampiyonada hafta sonunun en çok puan toplayan pilotu olmayı başardı.

Bölükbaşı, podyumda birincilik kupasını alıp Macaristan pistinde İstiklal Marşı dinlettiği ilk zaferinde yarışa beşinci sıradan başlamıştı.

İlk iki yarışta iki podyum

Cem Bölükbaşı, Euroformula Open’in 11 Temmuz’daki ikinci yarışına altıncı sıradan başlayıp üçüncü tamamladı. Yoğun yağmur etkisiyle sık sık güvenlik aracının devreye girdiği üçüncü ve son yarışta sıkı bir mücadele verdi ve yarışı yedinci sırada bitirdi.

Bölükbaşı, bu sonuçlarla Euroformula Open yarışlarında toplam 46 puan alarak genel klasmanda 10’uncu oldu. Hungaroring’deki üç yarışın sonunda en fazla puan alan pilot olarak da büyük bir başarıya imza attı.

“Macaristan’da İstiklal Marşı’nı dinlemenin mutluluğunu kelimelerle anlatamam”

Genç pilot, kariyerinin ilk Euroformula Open turnuvasını zaferlerle tamamlamaktan dolayı mutlu olduğunun söyledi ve şöyle devam etti:

“Macaristan’da ilk Formula zaferime imza attım. Bu birincilikle espor alanından gelip gerçek Formula pistlerin zafer kazanan dünyadaki ilk yarış pilotu oldum. Macaristan’da Türk Bayrağı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’nın dinlemenin verdiği gururu kelimelerle anlatamam. İkinci yarışta da yine podyumdaydım. Son yarışta yoğun yağmurun etkisiyle çok sıkı mücadele verdik, her şeyiyle kendimi geliştirdiğim ve tecrübelerimi artırdığım bir haftasonu oldu. Bundan sonra da yeni tecrübelerle sanaldan gerçeğe, dünyada bir ilki başardığım bu yolculuğuma devam etmek istiyorum. Beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bu destekler ve daha fazlasıyla önce Formula 2, en nihayetinde de Formula 1’in ilk Türk pilotu olma hayalimi gerçekleştirmek için sonuna kadar çalışacağım.”

Cem Bölükbaşı’nın Euroformula Open yarışlarındaki destekçileri, Getir, Doğuş, Mavi ve Melih Demiral ile TeamMavi, Rixos Otelleri, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (Go Türkiye), Mesa, Gedik Piliç ve ajansı TEM Agency oldu.

Cem Bölükbaşı, dünyanın en önemli Formula 1 yıldızlarını yetiştiren takımla

Bölükbaşı, Hungaroring pistine, Formula 1’in önde gelen isimlerinden Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi pek çok efsane pilot yetiştirmiş Van Amersfoort Racing (VAR) takımıyla çıktı.

Van Amersfoort Racing (VAR) CEO’su Rob Niessink, Cem Bölükbaşı ile anlaştıklarını duyururken böyle konuşmuştu:

“Cem, sanal yarışları başarılı bir şekilde “gerçek yarışa” dönüştürebilen dünyadaki önemli örneklerinden biri. Yeteneğini bugüne kadar katıldığı gerçek yarışlarda da kanıtladı. Takım olarak bu olağanüstü yolculukta onu desteklemekten dolayı heyecanlıyız.”

Başarılı pilot, bu yıl içinde kariyerinin ilk Formula 3 Asya Şampiyonası’nda en iyi üçüncü çaylak olmayı başarmış; yine ilk kez katıldığı 4 saatlik European Le Mans yarışını kendi kategorisinde ikincilikle bitirmişti.