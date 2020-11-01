Celil Yüksel 22 yaşında... Bu sezon başında 1 milyon bedelle Galatasaray'dan TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a transfer oldu. Kendisini Süper Lig'den takımlar istemesine rağmen genç oyuncu forma şansı bulacağı Adanaspor'u tercih etti.

7 maçta 2 gol 2 asist

Bu sezon Adanaspor formasıyla 7 maça çıkan çift yönlü orta sahaya toplamda 510 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda iki jeneriklik gol atan Celil Yüksel ayrıca 2 asistle oynadı. Celil'in skora katkısının yanı sıra saha içindeki performansı dikkat çekiyor.

2 kez haftanın 11'inde...

22 yaşındaki oyuncu 8. haftası oynanan TFF 1. Lig'de gösterdiği performans ile 2 kez haftanın 11'ine seçildi. Geçen sezon küme düşme potasında yer alan Adanaspor bu sezon 8 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Güney ekibi 12 puanla 7. sırada yer alıyor.

Atalay Babacan da Adanaspor'da

Galatasaray Celil Yüksel dışında bu sezon 2000 doğumlu gelecek vaadeden Atalay Babacan'ı da Adanaspor'a kiraladı. Tuzlaspor ve Balıkesirspor maçlarına 11'de başlayan 20 yaşındaki orta sahaya toplamda 4 karşılaşmada forma şansı buldu.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

Editörün yorumu

Şu sorularla başlıyorum! Celil Yüksel, Etebo kadar oynayamaz mıydı? Etebo Galatasaray'a geldiği günden bu yana ne katkı sağladı? Celil Yüksel'in Galatasaray'da kalması için menajerinin William D'Avila mı olması gerekiyordu? Özellikle büyük harflerle ismini yazdığımız 2000 grubu kayboldu gitti. Şuan bir tanesi bile A Takım'da şans bulamadı. Celil Yüksel de yüksek beklentilerin olduğu bir isimdi. Kiralık olarak da verilebilirdi ancak bonservisiyle Adanaspor'a verildi. Neyse siz Etebo'dan medet ummaya devam edin Celil Adanaspor'da şov yapıyor...



