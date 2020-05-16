Ceferin: Avrupa Kupaları’nı tamamlayacağız

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Süper Lig yayıncı kuruluşu beIN SPORTS’a konuştu. Sloven futbol adamı, “Avrupa Kupaları’nı noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız” dedi.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Ceferin: Avrupa Kupaları’nı tamamlayacağız

Avrupa futbolu koronavirüs kriziyle mücadele devam ederken, UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Süper Lig yayıncı kuruluşu beIN SPORTS’a konuştu. Sloven futbol adamı, “İyimser kalıp, durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa Kupaları’nı noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız. Avrupa Kupaları’nı iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok” dedi.

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