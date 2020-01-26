Cedi’nin 18 sayısı Cavaliers’a yetmedi

Bulls’ta 44 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansıyla Zach LaVine, galibiyette önemli rol oynadı. Tomas Satoransky 19, Thaddeus Young 11 sayı üretti.

Cavaliers’ta ise Kevin Love 20 sayı, 11 ribaunt, Larry Nance 15 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Karşılaşmada 30 dakika süre alan Cedi Osman ise 18 sayı, 6 asist, 1 ribauntla salondan ayrıldı.

Bu arada, Cedi Osman’ın maç öncesinde Elazığ’daki depremin mağdurları için başlattığı kampanyaya, aralarında Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Işıl Alben’in de yer aldığı çok sayıda sporcu ve sosyal medya kullanıcısı büyük destek verdi.

Cedi Osman ve takım arkadaşı Larry Nance’in maçtaki her üçlük sayı için 200 dolar bağışladığı kampanyada depremzedeler için 385 bin lira yardım toplandı.

Sonuçlar

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 112-107

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 111-121

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 104-113

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 106-118

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 108-91

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