NBA’e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın iddialı takımlarından Los Angeles Clippers, all-star oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George’dan yoksun çıktığı Cleveland Cavaliers karşılaşmasını 128-111 kazandı.
Ev sahibi Clippers’ı galibiyete, 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan Lou Williams, 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Serge Ibaka ve 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris taşıdı.
Peş peşe 7. mağlubiyetini yaşayan Cleveland Cavaliers’ta Collin Sexton 22 sayı, Darius Garland 20 sayı, 6 asist ve kenardan gelen milli yıldızımız Cedi Osman 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.
Gecenin sonuçları:
Washington Wizards-Boston Celtics: 104-91
Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 112-116
Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 110-122
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 123-112
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 118-121
Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 114-109
Phoenix Suns-Orlando Magic: 109-90
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 110-124
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 122-105
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 128-111