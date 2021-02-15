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Cedi Osman'ın 20 sayısı Clippers karşısında Cleveland'a yetmedi

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli yıldızlarımızdan Cedi Osman, 128-111 kaybettikleri Los Angeles Clippers maçında 20 sayı kaydetti.

15 Şubat 2021, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme:
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Cedi Osman'ın 20 sayısı Clippers karşısında Cleveland'a yetmedi

NBA’e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın iddialı takımlarından Los Angeles Clippers, all-star oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George’dan yoksun çıktığı Cleveland Cavaliers karşılaşmasını 128-111 kazandı.

Ev sahibi Clippers’ı galibiyete, 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan Lou Williams, 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Serge Ibaka ve 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris taşıdı.

Peş peşe 7. mağlubiyetini yaşayan Cleveland Cavaliers’ta Collin Sexton 22 sayı, Darius Garland 20 sayı, 6 asist ve kenardan gelen milli yıldızımız Cedi Osman 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Gecenin sonuçları:

Washington Wizards-Boston Celtics: 104-91

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 112-116

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 110-122

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 123-112

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 118-121

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 114-109

Phoenix Suns-Orlando Magic: 109-90

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 110-124

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 122-105

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 128-111

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