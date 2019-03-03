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Cedi Osman’dan Pistons potasına 10 sayı

Cleveland Cavaliers’ta Cedi Osman, Detroit Pistons’a 129-93 yenildikleri maçta 10 sayı, 4 ribauntla oynadı.

03 Mart 2019, Pazar 10:42
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Cedi Osman’dan Pistons potasına 10 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman’ın 10 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons’a 129-93 yenildi.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers’ın evinde Pistons’a 36 sayı farkla 129-93 mağlup olduğu karşılaşmada 32 dakika 6 saniye süre aldı ve 10 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

Sezonun 48. yenilgisini yaşayan Cavaliers’ta Collin Sexton 16, Larry Nance Jr ve Jordan Clarkson 11’er sayı attı.

Luke Kennard’ın 26, Reggie Jackson’ın 24 sayısı, Pistons’ın bu sezonki 30. galibiyetine katkı sağladı.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 93-129

Indiana Pacers-Orlando Magic: 112-117

Miami Heat-Brooklyn Nets: 117-88

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 81-111

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 117-120

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 116-102

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 112-120

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 118-109

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 115-111

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