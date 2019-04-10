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Cedi Osman’dan Hornets potasına 17 sayı

Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers’ı deplasmanda 124-97 yenerek umudunu korudu.

10 Nisan 2019, Çarşamba 10:32
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Cedi Osman’dan Hornets potasına 17 sayı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı’nda play-off vizesi alan son takım olmak için Detroit Pistons ile yarışan Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers’ı deplasmanda 124-97 yenerek umudunu korudu.

Hornets’ta Kemba Walker 23 sayı, 7 asist, Jeremy Lamb 23 sayı, 5 asist, Dwayne Bacon ve Miles Bridges 18’er sayı üretti.

Cavaliers’ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, maçı 17 sayı, 4 ribauntla tamamladı.

Collin Sexton 18 sayı, 10 asist, Larry Nance de 10 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 97-124

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 100-93

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 110-116

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 122-99

Chicago Bulls-New York Knicks: 86-96

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 100-120

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 103-112

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 120-109

Utah Jazz-Denver Nuggets: 118-108

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 112-111

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 101-104

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