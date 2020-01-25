Cedi Osman'dan deprem mağdurlarına anlamlı destek

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, takımının Chicago ile oynayacağı maç öncesinde Elazığ'daki depremin mağdurları için bir destek açıklamasında bulundu.

25 Ocak 2020, Cumartesi 19:24 Son Güncelleme:
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Cedi Osman'dan deprem mağdurlarına anlamlı destek

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman'dan Elazığ'daki deprem mağdurlarına büyük bir destek geldi. 

Bu gece Cleveland Cavaliers formasıyla Chicago Bulls karşısına çıkacak olan Cedi Osman, karşılaşmada atılacak her 3 sayılık basket için depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı ve iki takıma yönelik de 'Atabildiğimiz kadar atalım' çağrısında bulundu. 

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