NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman'dan Elazığ'daki deprem mağdurlarına büyük bir destek geldi.

Bu gece Cleveland Cavaliers formasıyla Chicago Bulls karşısına çıkacak olan Cedi Osman, karşılaşmada atılacak her 3 sayılık basket için depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı ve iki takıma yönelik de 'Atabildiğimiz kadar atalım' çağrısında bulundu.