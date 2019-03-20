Cedi Osman yıldızlaşıyor!

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons’ı 126-119 yendi. Karşılaşmada 38 dakika süre alan Cedi Osman, 21 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistlik performans sergilerken, Colin Sexton 27 sayıyla oynadı. Andre Drummond’ın 21 sayı, 21 ribauntla “double double” yaptığı konuk takımda ise Wayne Ellington 25 sayıyla maçı tamamladı. Son şampiyon Golden State Warriors’ı ağırlayan San Antonio Spurs ise, rakibini 111-105 yenerek üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan 26 sayı üretirken, LaMarcus Aldridge 23sayı, 13 ribauntla “double double” yaptı.

Nowitzki tarihe geçti

NBA’de en uzun süre oynayan Avrupalılar’ın başında gelen Dirk Nowitzki ise bir rekor daha kırdı. 40 yaşında olan Alman yıldız, NBA tarihinin en skorer altıncı ismi oldu. Dallas Mavericks’in New Orleans Hornets’a 129-125 mağlup olduğu maçta 8 sayı üreten Nowitzki, 31 bin 424 sayıyla Wilt Chamberlain’i geride bırakıp 6. sıraya yükseldi. Listede Kareem Abdul-Jabbar, 38 bin 387 sayıyla zirvede yer alıyor.