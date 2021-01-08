NBA'de milli yıldızımız Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı 94-90 mağlup etti. Cleveland'da özellikle maça çok iyi başlayarak takımını ayakta tutan Cedi Osman, düşük skorlu maçta takımına 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ile büyük katkı sağladı.

Cavaliers’ta Andre Drummond 22 sayı, 15 ribauntla double double yaparken Larry Nance 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Grizzlies’te Jonas Valanciunas’ın 17, Brandon Clarke’ın da 14 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Gecenin sonuçları

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-109

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 90-94

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 135-117

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 117-124

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 109-118