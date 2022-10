Cedi Osman bu sezon meydan okuyor!

NBA ’deki temsilcilerimizden Cedi Osman, 2022-23 sezonuna fırtına gibi girdi. Üç maçta 16.0 sayı, 2.7 üçlük isabeti, %57 üçlük yüzdesi ortalamalarıyla oynayan Cedi, Cleveland Cavaliers rotasyonunda önemli bir yer edindi.

Washington Wizards galibiyetinin ardından cleveland.com’dan Chris Fedor’a konuşan Cedi Osman, koç JB Bickerstaff ve yıldız oyuncu Donovan Mitchell hakkında açıklamalarda bulundu.

Cedi Osman, rolünü bilerek oynamanın işleri kolaylaştırdığını dile getirdi:

“Sadece geçen sezon yaptıklarımı sürdürmeye çalışıyorum. Koçun her maç benden ne beklediğini biliyorum. Onunla sürekli konuşuyorum. Sadece kendim olmamı istiyor. En önemlisi, sahaya çıktığım her vakit benden enerji ve savunma çabası bekliyor. Bunun farkındayım. Bunu yapabilecek kapasitedeyim. Meydan okumayı kabul ettim. Rolümü bilmek oyunu benim için kolaylaştırıyor. Bu da daha keyifli hale getiriyor.”

27 yaşındaki başarılı oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bana çok fazla özgürlük veriyor. Ne zaman şut çekeceğimi veya pas yapacağımı biliyorum. Tabi ki hatalar yapacağım. Koç J.B.’nin söylediği şeyler bana daha fazla özgürlük ve daha fazla güç veriyor. Ne zaman sahaya çıksam, kendimi gerçekten rahat hissediyorum. J.B. ve takım arkadaşlarıma bana güvendikleri için teşekkür ederim.”

Takımın yeni yıldızı Donovan Mitchell hakkında konuşan Cedi, Mitchell’ın büyük bir lider olduğunu belirtti:

“Donovan Mitchell, topu sürekli elinde öldürüp sonra bire bir oynayacak bir oyuncu değil. Hızlı oynamayı seviyor, takım arkadaşlarını daha iyi hale getirmeyi seviyor ve hücumda yapmaktan hoşlandığı şeyleri biliyorum. Bu yüzden kimyamızın her geçen gün daha da iyiye gittiğini hissediyorum. Onunla oynamayı seviyorum. Çok mütevazı bir adam. Bizim için büyük lider.”

Cedi Osman, bu sezon savunması üzerine konsantre olduğunu dile getirdi:

“J.B. ile gerçekten iyi bir ilişkimiz var. Sadece koç-oyuncu ilişkisinden ibaret değil. Onunla her zaman sohbet edebilirim. Onunla konuşurken kendimi gerçekten rahat hissediyorum. Bence her şey savunma tarafında başlıyor. Bu yıl savunmam üzerine konsantre oluyorum. Savunmamı geliştirirsem sahada daha uzun süre kalabileceğimi biliyorum. Evet, şut atmak önemli ama enerjiyi getirmek ve savunmaya sertlik getirmek daha da önemli. Şu anda oynadığımız oyundan memnunum ve umarım her geçen gün gelişmeye devam edebiliriz.”

