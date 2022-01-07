Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Selimoğlu, ''Kişisel fikrim, maçın oynanması yönünde... Bana göre TFF maçı oynatmak yönünde karar verecek. Biz de ona göre hazırlığımızı yaptık'' şeklinde konuştu.

SEMİH KAYA?

Transfer ile ilgili olarak Selim Selimoğlu, ''Yerli oyunculara yöneliyoruz. Kadromuzda bazı yabancı oyunculara ilgi var. Onların transferi söz konusu olursa, yabancı da alabiliriz; ama hali hazırda şu anda yerli oyuncuya ihtiyacımız var. Yerli oyuncularla ilgili temaslarımız var. Hem oyuncular hem de kulüpleriyle görüşmeler yapıyoruz. Semih Kaya ile Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray 'dan öğrencisi, aynı zamanda Malatyaspor'da birlikte çalıştılar. Hocamızın istediği bir oyuncu; şu anda anlaştık diyemeyiz; ama Malatyaspor yönetiminin kararı doğrultusunda bir gelişme olabilir'' dedi.

MARCELO?

O.Lyon'da forma giyen Beşiktaş 'ın eski stoperi Marcelo ile lig devam ederken bir görüşme yaptıklarını belirten Selimoğlu, 'Görüştük; ama kendisi şu anda Türkiye'ye gelmeyi istemiyor. Hatta futbolu Lyon'da bırakabileceğini söyledi. Lyon'da devam etmiyorsa bile futbolu bırakabileceğini söyledi. Bu görüşme 45 gün önce oldu'' ifadelerini kullandı. (Ajansspor)