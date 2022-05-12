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Çaykur Rizespor'da Sivasspor maçı hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

12 Mayıs 2022, Perşembe 19:09 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor'da Sivasspor maçı hazırlıkları devam etti

Çaykur Rizespor , Spor Toto Süper Lig 'in 37. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, ligin 37. haftasında sahasında Sivasspor karşılaşacak. 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5’e 2 orta oyunu ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

İHA

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