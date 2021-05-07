Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında kozlarını paylaşacak. Bülent Uygun'un takımın başına geçmesiyle alt sıralardan uzaklaşan Karadeniz ekibi, İrfan Buz'la ligde kalmayı hedefleyen Yeni Malatya'yı ağırlayacak. İki takım da alınacak bir galibiyetle düşme stresini ortadan kaldırmayı planlıyor. Zorlu mücadele öncesinde Rize'de eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor.

Kart cezası nedeniyle Fernando karşılaşmada takımını yalnız bırakırken, aynı zamanda Baiano, Boldrin, Zafer Görgen ve Yasin Pehlivan da sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Eksik oyuncusu bulunmayan Malatya'nın en büyük kozu bu sezon 14 golle yıldızlaşan Adem Büyük olacak. Rize camiası da Fransız yıldızı Remy'e güveniyor.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS 2 konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Emir, İsmail, Donsah, Djokovic, Michalak, Sabo, Samudio, Remy

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Semih, Hafez, Mustafa, Ahmed, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh