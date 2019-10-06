Süper Lig’in 7. haftasında Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu Karadeniz derbisine Misli.com’da canlı bahis yapabileceksiniz.

Evinde Beşiktaş’ı 4-1 mağlup ettikten sonra Avrupa Ligi’nde Basel ile karşılaşan Trabzonspor rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Son derece formda bir ekip olan Basel karşısında gösterdikleri performans dikkate değerdi. Bordo-mavililerde Onazi, Caleb Ekuban, Ivanildo Ferandes, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sakatlığı devam ediyor. Lige 2’de 2 yaparak başladıktan sonra bir daha galip gelemeyen ve iki haftadır kaybeden Rizespor’da ise Umar Aminu ve El Kebir’in sakatlığı bulunuyor.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

•Trabzonspor, son 7 resmi maçın 6'sını kazanamadı.

•Rizespor, Süper Lig'de ekim aylarında oynadığı son 6 maçın 5'inden beraberlikle ayrıldı.

•Trabzonspor’un deplasmanda oynadığı son 18 resmi maçın 15'inde karşılıklı goller oldu.

•Rizespor Süper Lig'de 29 maçın 26'sında gol atmayı başardı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

•Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis olarak oynanabilecek mücadelede bahisseverler Trabzonspor galibiyetine yönelmiş durumda. Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %57 ile yarıdan fazlası Bordo-mavili ekibin kazanacağını düşünüyor.

• Misli.com üyelerinin bir diğer seçimleri ise karşılaşmada en az 3 gol olacağı yönünde. Üyelerin %24’ünün seçimleri 2,5 Gol üstü.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ’ÜN TAHMİNİ

Trabzonspor Avrupa Ligi dönüşü yorgun olacaktır. Rizespor'un da oyunu bu haftalarda sıkıntılı. Karşılaşmada beraberliğin yakın olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 2-3 gol olur da kuponlarınızda ideal yerini alacaktır.



