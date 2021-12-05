Süper Lig 'in 15. haftasında Fenerbahçe , Çaykur Rizespor 'u konuk edecek. Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk yarışına tutunabilmesi, Karadeniz ekibinin de alt sıralardan kurtulabilmesi adına mutlak 3 puanı hedeflediği karşılaşma öncesinde Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu konuştu.

Başarılı hocanın karşılaşma öncesi açıklamaları şu şekilde:

"İnşallah iyi bir sonuçla döneriz. Kolay değil, ne olursa olsun Fenerbahçe ile oynayacağız. Etkili oyuncuları var, zor durumdalar, kazanmak zorundalar. Kendi oyunumuzu oynayacağız. İnşallah fırsat vermeden, yakadıklarımızı atarız. 3. bölgede bitiricilik konusunda zorlanıyoruz fakat her şeyin bir kırılma anı vardır. İdmanlarda çok çalışıyoruz fakat henüz sahaya yansıtamadık bunu. Umarım bugün yansıtırız."