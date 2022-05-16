Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 37. haftasında Sivasspor 'u konuk edecek. 36 puanla 17. sırada yer alan ve ligden düşmesi kesinleşen Karadeniz ekibi, bu sezon son kez evinde sahaya çıkacağı maçı kazanıp taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Kupada finale yükselen ve moral depolayan, ligde 48 puanla 12. basamakta bulunan ve herhangi bir iddiası bulunmayan Yiğidolar ise deplasmanda 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Çaykur Rizespor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Sivasspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Emir Han, Ponck, Eren, Gedson, Sabo, Mendes, Yusuf, Umar, Pohjanpalo

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare