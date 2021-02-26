Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Son maçında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi 27 puanla 15. sırada yer alıyor. 6 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi, Sumudica yönetimindeki ilk galibiyetini almak ve kötü gidişata son vermek istiyor. Ankaragücü ve Kayserispor'u mağlup ederek çıkışan geçen Sivasspor ise 3 maçlık seri yakalanın peşinde olacak. Yiğidolar, 31 puanla 11. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Emir, Meriah, Selim, Djokovic, İsmail, Onur, Donsah, Sabo, Samudio, Skoda

Sivasspor: Samassa, Ahmet, Camara, Robin, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan, Gradel, Erdoğan, Yatabare

Çaykur Rizespor'da son dakika

Rizespor'da Ankaragücü maçında cezasını tamamlayan Fernando Andrade ve Fabrici Baiano takıma katıldı.

Yeşil Mavili ekipte sakatlıkları bulunan Loic Remy ve Godfred Donsah kadroda yer almayacak. Sakatlığı nedeni ile 2 haftadır takımdan ayrı kalan Boldrin’in ise tam olarak iyileşmediği için riske edilmemesi bekleniyor.

Çaykur Rizespor’da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah sakatlığı nedeni ile kadroda yer almazken Tunay Torun ise kart görmesi halinde HES Kablo Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.

Sivasspor'da son dakika

Sivas temsilcisinde Mustapha Yatabare ve Hakan Arslan, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda, 28. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma şansı bulamayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Çaykur Rizesor müsabakası öncesi savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ile Caner Osmanpaşa’nın sakatlığı bulunuyor. Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.