Süper Lig transfer döneminin son dakikalarında Çaykur Rizespor , yıldız forvet transferi yaptı.

Atmacalar, ilk olarak Fransız forvet Remy'nin sözleşmesini feshetti ve Remy Adana Demirspor'a transfer oldu. Ardından Çaykur Rizespor, transfer döneminin bitmesine sayılı dakikalar kala son olarak Fenerbahçe 'de forma giyen serbest durumdaki Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı ve lisansını çıkardı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle;

Çaykur Rizespor’umuz tecrübeli santrafor Papiss Demba Cissé'yi renklerine bağladı.

İstanbul’da Başkan Yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına Çaykur Rizespor’umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Papiss Demba Cissé'ye kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.