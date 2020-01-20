Süper Lig’de haftanın kapanışında Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki ekibin maçına her zaman olduğu gibi Misli.com’da canlı bahis oynayabileceksiniz. Üstelik kaybeden tüm kuponlarınıza %3’e varan iade sadece Misli.com’da.

Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans gösteren Rizespor devreye 20 puanla girdi. Düşme potasındaki tüm takımların kaybettiği haftada kazanarak rahatlamak isteyen Karadeniz ekibi hafta içinde Galatasaray ile zorlu bir kupa maçı oynamıştı. Perşembe günü bu karşılaşmanın rövanşı için İstanbul’a gidecek Rizespor bu nedenle gücünü ekonomik kullanmak isteyecektir. Ev sahibinde Oğulcan Çağlayan ile Amedej Vetrih cezalıyken Marko Scepovic, Umar Aminu ve Yan Sasse’nin durumları şüpheli.

Sezon başında oldukça kötü bir sıralama giden Gençlerbirliği ise teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu’nun gelmesiyle çıkışa geçmiş ve ilk yarıyı düşme potasının 4 puan üzerinde tamamlamıştı. Deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 mağlup olarak devreye giren Ankara ekibi bu mücadelede iki kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş karşısında oyundan atılan Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ da Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Rizespor’un ligdeki son 5 maçında ilk yarı gol oldu.

- Gençlerbirliği’nin ligdeki son 7 maçı 2.5 gol üstü ve karşılıklı golle tamamlandı.

- Gençlerbirliği’nin ligdeki son 5 maçının ilk yarılarında gol oldu.

- Rizespor ligde 13 maçtır berabere kalmıyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç olarak oynanabilecek karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %32’si ev sahibi Rizespor’un kazanacağını düşünüyor. Karşılaşmada diğer öne çıkan bahislerde ise karşılıklı gol olur, maç sonucu 2 ve maç sonucu beraberlik seçenekleri göze çarpıyor.

CANER İŞBEĞENDİREN DE GOLLERDEN YANA

Rize ilk yarıdaki istikrarsız sonuçların ardından Harmash ve Skoda’yı kadrosuna kattı. Rize’de bu sezon majör hedef ligde kalmak. Gençlerbirliği kupaya erken veda ettiği için Rize’ye dinlenmiş olarak gelecek. Stancu’nun Beşiktaş maçındaki yokluğu net biçimde hissedilmişti. Yine gollü ve tempolu bir mücadele beklentim var. İki taraf da skor bulmayı başaracaktır.



