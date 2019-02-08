Çaykur Rizespor-Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 3 haftadır kazanan Çaykur Rizespor 1-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

08 Şubat 2019, Cuma 15:28 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor-Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Çaykur Rizespor ile Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Çaykur Rizespor 1-0 öne geçtiği maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın golü 6. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Konuk ekibin golünü ise 68. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 22 puana yükselirken, Antalyaspor'da puanını 29 yaptı.

Çaykur Rizespor 22. hafta maçında Bursaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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