Süper Lig'de günün ilk maçında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İlk iki maçını kaybeden Çaykur Rizespor Alanyaspor karşısında galibiyet arayacak. Alanyaspor ise Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Rosenborg'a elenen Alanyaspor Çaykur Rizespor maçını kazanarak yeniden moral bulma peşinde.

Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de..

Karadeniz temsilcisi ligin ilk 2 haftasında puanla tanışamadı. İlk hafta Fenerbahçe ve ikinci hafta Kasımpaşa mağlubiyeti alan Rizespor, Alanyaspor'u yenerek nefes almak istiyor.







