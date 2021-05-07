Çaykur Rizespor, 6 eksikle Yeni Malatyaspor karşısında

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 40. haftasında yarın sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligdeki son maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor’u 1-0 yenen yeşil-mavililer, 45 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sarı kart cezalısı Fernando Andrade ile sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin, Godfred Donsah, Yasin Pehlivan ve Fabricio Baiano, kadroda yer almayacak. Hafif sakatlıkları bulunan Erik Sabo ve Abdullah Durak’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Çaykur Rizespor’da sarı kart ceza sınırında bulunan Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Erik Sabo, Montassar Talbi ve Yassine Meriah, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde Gaziantep mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor, 4-1 kazanmıştı. (AA)