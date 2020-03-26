Cavani için sürpriz Boca Juniors iddiası

Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki yıldız golcü Edinson Cavani'nin yeni adresine ilişkin sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Uruguay basınından Ovicion, devre arasında Atletico Madrid'e gideceği konuşulan fakat sonrasında takımında kalan Cavani için Arjantin ekibi Boca Juniors'ın devreye gireceğini belirtti.

Cavani'nin idolü Manteca Martinez gibi Boca forması giyme ihtimali büyük heyecan yaratsa da Arjantin ekibinin başkanı Jorge Amor Ameal, oyuncunun transferine ilişkin La Red radyosuna konuştu.

Yaptığı açıklamada Amor Ameal, "Cavani harika bir oyuncu ama henüz ortada bir şey yok. Hem Avrupa'da çok önemli işler yapmış Carlos Tevez'e sahibiz. Bugün için takviye düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.



