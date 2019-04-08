Corinthians'ın Brezilyalı file bekçisi Cassio Ramos'tan yıllar sonra çok konuşulacak bir itiraf geldi. FOX Sports televizyonunda yayınlanan "Aqui com Benja" programına konuk olarak katılan 31 yaşındaki file bekçisi Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı.

2015 yılının sonunda Brezilya Serie A'da yaşadıkları şampiyonluğun ardından Siyah Beyazlı kulübün kendisini istediğini söyleyen başarılı eldiven, "Transfer gerçekleşmedi. Çünkü Beşiktaş'a gitmek istemedim." ifadelerini kullandı. O dönem kaleci arayışında olan Beşiktaş, Ramos'tan gelen olumsuz yanıt üzerine Denys Boyko'yu kadrosuna katmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler