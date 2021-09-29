Carlo Ancelotti: Bu yenilgiyi hak etmedik

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında ağırladığı Sheriff Tiraspol'a 2-1 mağlup oldu. Sürpriz yenilginin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, açıklamalarda bulundu.

Oynadıkları oyunun karşılığında gelen mağlubiyeti hak etmediklerini belirten Ancelotti, "Üzgünüz. Şanssızlık sonucunca maça mal olan anlar var. Birçok fırsat yakaladık. Son dakikalarda daha iyi olabilirdik ama oynadığımız oyunun karşılığında bu yenilgiyi açıklamak zor. Bence bu yenilgiyi hak etmedik. Oyunu objektif larak değerlendirmeye çalışıyorum ki çok şanssız olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada sarı kart görmesi üzerine görüşleri sorulan İtalyan teknik adam, "Dördüncü hakem ile yaşanan kişisel bir sorun neden oldu. Ona saygı göstermem gerektiğini söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde 130 maç oynadım ve ilk kez bugün genç bir adamdan böyle uyarı aldım" dedi.