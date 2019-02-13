İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City’nin devre arasında 17 milyon Euro (101 milyon TL) bonservis bedeli karşılığında Fransız kulübü Nantes’tan kadrosuna kattığı Emiliano Sala’nın içinde bulunduğu uçak Manş Denizi’ne düşmüştü. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Sala’nın yaşadığı trajedi, herkesi şoke etmişti.

Oyuncunun cesedinin bulunma sürecinde Nantes kulübü, Cardiff’ten bonservisin 10 gün içinde ödenmesini talep etmişti. Galler temsilcisinin ise cesedin bulunmasının ardından harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde ilk taksidi hesaba yatıracağı bildirildi.