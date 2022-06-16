Çardak Güreşleri 26 Ağustos’ta yapılacak

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bu yıl 288’incisi düzenlenecek olan Tarihi Çardak Güreşleri için hazırlıklar başladı. İki senedir güreş ağalığı yapan Seyhan Aslan, bu yıl da görevine devam ederek üçüncü yılını tamamlayacak. Bu sene güreşlerin çok farklı olacağını belirten Aslan, “Bu yıl 26 Ağustos’ta, 288’incisi yapılacak olan Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreş ağası olarak üçüncü yılımı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum ve tüm güreşseverleri güreşlere bekliyoruz. 2020 yılında güreşlerimizi yapamadık, geçtiğimiz sene ise pandemi dolayısıyla güreşlerimiz sönük geçti. Bu yıl çok farklı hazırlanıyoruz güreşlere. Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri her yıl üstüne koyan ve Türkiye’de tarihi en eski olan üç güreşten bir tanesi” dedi.

“Çardak güreşleri, Kırkpınar’dan daha eski”

Tarihi Çardak Güreşleri'nin, Kırkpınar Güreşleri'nden daha eski olduğunu ancak zaman zaman yapılamayan güreşlerin olduğunu belirten Aslan, “Şunu söylemeden geçemeyeceğim Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonlar ligi . Türkiye’de baş pehlivanın belirlendiği yer Kırkpınar Er Meydanı. Fakat Çardak tarihi anlamda bundan 679-680 yıl önce ilk pehlivanlar buradan geçip Edirne Saray İçi'nde güreşiyorlar. İlk güreşlerini Çardak’ta yapıyorlar. Yani tarihsel anlamda Çardak Güreşleri daha eski ama malum Çardak beldesi küçük bir belde olduğu için zaman zaman yapılamayan güreşler var” ifadelerine yer verdi.

“Altın kemerli güreş ağası olacağız”

Bu seneki güreşlerle birlikte altın kemerli güreş ağası olacağını belirten Aslan, “3500 nüfusu olan bir belde, şampiyonlar liginde mücadele ediyor. En iyi, en güzel güreşi seyrettirebilmek için belediyenin imkanları kısıtlı. Türkiye’nin farklı illerinden buraya güreşmek için gelen güreşçilerin maliyetleri var, belediye ve biz de güreş ağası olarak bunların üstünden gelmeye çalışıyoruz. Ama tarihsel anlamda Edirne Kırkpınar, Antalya Elmalı ve Çanakkale Çardak Türkiye’nin tarihi en eski olan güreşleri. Ben üç yıldır güreş ağalığını devam ettiriyorum. Bu yıl yine ihaleye katılacağım. Yalnız bizim güreş camiasında üç yılda bir altın kemer var. Bu yıl da biz altın kemerli güreş ağası olacağız. Bu da bizim için ayrı bir gurur” dedi.

İHA