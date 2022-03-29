Çapraz bağ tedavisinde cerrahi ne zaman gereklidir?

Ön çapraz bağ en sık yaralanan bağlardan biridir. Genellikle ani bükülme hareketlerinde gerilir veya yırtılır. Kayak, basketbol ve futbol gibi sporlarda ön çapraz bağ yaralanması riski yüksektir. Arka çapraz bağ da yaralanabilir. Genellikle ani bir doğrudan çarpma, trafik kazası veya futbol gibi bir oyun sırasında ortaya çıkar.

Semptomları nelerdir?

Çapraz bağ yaralanmasından sonra hastalar sıklıkla ağrı ve şişlik yaşarlar ve diz normal şekilde hareket edemez. Yaralanmadan saatler sonra diz ekleminde çok fazla şişlik, eklem hareketlerinde ağrı, his kaybı ve yürürken rahatsızlık olur. Ön çapraz bağ yaralanmaları tanı koymak için fiziksel muayeneye ek olarak röntgen yöntemi kullanılabilir.

Ön çapraz bağ yaralanmalarında cerrahi işlemlere başvurulabilir

Ön çapraz bağ cerrahisi, diz eklemindeki ön çapraz bağın işlevini eski haline getirmek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Ameliyatı sırasında yırtık bağ çıkarılır ve dizin başka bir bölgesinden alınan bir tendon parçası ile değiştirilir. Bu ameliyat, diz ekleminizin etrafında küçük kesikler bulunan ayakta tedavi prosedürüdür. Ön çapraz bağ ameliyatı, kemik ve eklem cerrahisi konusunda uzmanlaşmış ortopedik cerrahlar tarafından yapılmalıdır.

Tedavi seçeneğine uzman hekim karar vermelidir

Ön çapraz bağ yaralanmalarının tedavisinde, ameliyatlı ve ameliyatsız tedaviler, ileri fizik tedavi ve rehabilitasyon, dizi yaralanma öncesi durumuna yakın hale getirebilir ve hastayı instabilitenin nasıl önleneceği konusunda eğitebilir. Bu yaklaşım eklemli dizlikler kullanılarak desteklenebilir. Ek olarak, ameliyat olmayı seçmeyen birçok kişi, tekrarlayan dengesizlik atakları nedeniyle diz ekleminde ikincil hasar yaşayabilir. Genellikle ön çapraz bağın bileşik yırtıkları ve dizdeki diğer yırtıklar için cerrahi tedavi önerilir