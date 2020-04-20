Takvim'de yer alan habere göre; Ürdün'deki Albawaba internet sitesinden kavga çıkaracak bir iddia ortaya atıldı.

Orta Doğu'nun en gözde haber platformlarından biri olan site, oyuncu Cansu Dere'nin, meslektaşı Tuba Büyüküstün için "Vücudu erkek gibi" ifadesini kullandığını iddia etti.

Cansu Dere, tepki çeken sözleri üzerine özür dilese de sarf ettiği cümle, olay yarattı.

Habere göre; bir muhabir Cansu Dere'ye Türkiye'de en güzel vücuda sahip aktristleri sordu.

'Yaptığım zorbalıktı, beni affet'

Dere, Tuba Büyüküstün'ün adını vermeyince gazeteci, "Ya Tuba Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz?" dedi.

Dere'nin yanıtı "Onun vücudu erkek gibi" oldu. Cansu Dere, bu şok yorumu için ise pişman olup "Yaptığım zorbalıktı. Beni affet" diyerek meslektaşından özür diledi.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip.