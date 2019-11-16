Şenol Güneş: Ajan gibi beni takip ediyorlardı

A Milli Futbol Takımımız'da artık hedef EURO 2020'ye lider gitmek.

Son maçımız olan Andorra karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında oyuncularımızdan Enes Ünal ve teknik direktörümüz Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Enes Ünal ve şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Enes Ünal:

Andorra disiplinli bir takım. Zor da bir rakip artık. Futbolun doğrularını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Euro 2020'de olmak çok mutluyuz. Ancak daha yolun başındayız. Umarım daha ileriye gideceğiz.

Benim için en önemli şey sağlıklı olmak ve bunu performansımla hocama hissettirmek. Her zaman çalışmaya devam edeceğim. Şans geldiğinde de bunu en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapacağım.

Şenol Güneş:

İzlanda maçı bitti artık. Son maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çok da önemli değil lider olmak, Fransa'ya bağlı durum. Dünyanın sonu değil. Andorra küçük bir ülke ama futbol tutkusu olduğu için iyi bir takım çıkardılar. Gol atma konusunda sıkıntıları var. Savunmayı iyi şekilde yapan bir takım. Kendi sahamızda ilk maçı zor kazandık. Yine aynı maçı yaşayacağımızı düşünüyorum.

Dikkate alınacak bir rakip. Biz de iyi bir şekilde mücadele ederek galibiyetle sahadan ayrılmak istiyoruz.

"18 yıl daha bekleriz!"

18 yıl sonra bir jenerasyon gelecekse 18 yıl daha bekleyebiliriz demek ki! İşler iyi gidince bu nesil iyi ama kötü gidince bu nesil kötü demeyi doğru bulmuyorum. Biz şu an bunun meyvesini aldık.

Favori gösterildiğimize göre kazanmamız gereken bir maç. En iyi 11'imizle sahaya çıkıp sonucu almamız gerekiyor.

"Ajan gibi beni takip ediyorlardı"

Beşiktaş'tayken ajan gibi bizi takip eden arkadaşlar vardı. Sanki gizli iş yapıyorum, Ülke için çalışıyorum. Bu konulara sonra gireriz. Bütün katmanların katıldığı bir beyin fırtınası geliştirdik ama daha da üstüne koymalıyız. Daha fazla futbol konuşmalıyız

Burak Yılmaz belki gol atmadı ama en iyi maçlarından birini oynadı fizik gücü yüksek olan İzlanda karşısında. Takım olarak savunma, takım olarak hücum yapıyoruz.

"Korkağın tekiyim ben!"

İzlanda maçında çekiniyordum. Korkuyordum! Ben korkağın tekiyim zaten! Korkarak buraya geldim! Korkmayarak gidenleri görüyoruz. Bakın! Ben çocukluğumdan bugüne kadar hiçbir şeyden korkmadım. Hayatta en büyük eserlerimden biri cesaretim.