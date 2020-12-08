CANLI | PSG - Başakşehir

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda altıncı ve son maçında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına konuk olacak. Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig’in 9’ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddiası bulunmuyor. İki takım arasında İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.
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Maç başladı...
PSG - Başakşehir 11'ler...
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe
Başakşehir: Mert, Rafael, Hasan Ali, Ponck, Mehmet Topal, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli