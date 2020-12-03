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CANLI | Lille - Sparta Prag

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de yer aldığı maçta Lille sahasında Sparta Prag ile karşılaşıyor. H Grubunda lider konumda bulunan Lille, iyi bir sonuçla gruptan çıkmanın peşinde. İlk maçta hat-trick yapan Yusuf Yazıcı yine ilk 11'de yer alırken Burak Yılmaz yedek kulübesinde yer alıyor

03 Aralık 2020, Perşembe 20:41 Son Güncelleme:
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CANLI | Lille - Sparta Prag

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de yer aldığı maçta Lille sahasında Sparta Prag ile karşılaşıyor. H Grubunda 8 puanla llider konumda bulunan Lille, iyi bir sonuçla gruptan çıkmanın peşinde. 6 puanı bulunan Sparta Prag için de çok önemli bir maç Bu sezon iki kez hat-trick yapan Yusuf Yazıcı yine Lille takımının en büyük kozu. Burak Yılmaz ise yedek kulübesinde yer alıyor

Sparta Prag takımının ilk 11'de Süper Lig'de tanıdığımız Celutska ve Pavelka yer alıyor. İşte ilk 11'ler

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, Yusuf Yazıcı, David

Sparta Prag: Nita, Plechaty, Celutska, Krejci, Vindheim, Dockal, Pavelka, Soucek, Krejci, Julis, Moberg-Karlsson


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