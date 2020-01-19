İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında lider Liverpool, Manchester United'ı konuk ediyor. Jürgen Klopp önderliğinde bu sezon rakip tanımayan ve 61 puanla lider durumda bulunan Liverpool, taraftarı önünde 3 puana uzanıp yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve 34 puanla 5. sırada bulunan Ole Gunnar Solskjaer'li Manchester United ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Anfield Road'da oynanan mücadele TSİ 19.30'da başladı. S Sport ekranlarından yayınlanan 90 dakikayı Craig Pawson yönetiyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Liverpool'un en yakın takipçisi 48 puanlı Manchester City, evinde Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace ile 2-2 berabere kalınca Merseyside ekibine puan farkını artırma fırsatı geldi. 2 maç eksiği bulunan Liverpool, United'ı devirmesi halinde City ile olan puan farkını 16'ya çıkartacak. Manchester United ise Newcastle United'ın Chelsea'yi 1-0 mağlup etmesinin ardından Maviler'le olan puan farkını zorlu deplasmanda düşürmeye çalışacak. Chelsea 39 puanla 4. sırada yer alırken, Manchester United 34 puanla 5. sırada bulunuyor.

Liverpool - Manchester United ilk 11'ler:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Williams, Andreas, Fred, Matic, James, Martial

Liverpool'da sakatlıkları bulunan Naby Keita ve James Milner dev maçta forma giyemeyecekler. Manchester United'da ise sakatlıkları süren Marcos Rojo, Axel Tuanzebe, Scott McTominay, Paul Pogba, Luke Shaw kritik maçta görev alamayacak isimler. Liverpool'da Fabinho, Joel Matip ve Lovren, Manchester United'da ise Marcus Rashford, Eric Bailly ile Timothy Fosu-Mensah'ın durumları maç saatinde belli olacak.