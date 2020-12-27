Süper Lig'de 15. haftanın önemli maçlarından birinde Gaziantep FK lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Sezonun ilk maçında kaybeden ancak sonra çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK, lideri yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Konuk ekibin önemli isimlerinden Bakasetas sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemiyor.

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR CANLI

Gaziantep FK - Alanyaspor 11'ler...

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Biyik, Tosca, Güray, Vetrih, Mirallas, Maxim, Dicko, Muhammet

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Ligde 12 maçtır kaybetmeyen, son 3 karşılaşmasını kazanan Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde bir haftayı bay geçen Gaziantep temsilcisi, 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Lider Aytemiz Alanyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.

Cezalı veya sakat oyuncunun olmadığı kırmızı-siyahlı ekipte, bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Junior Morais'in de iyileştiği, teknik direktör Marius Sumudica'nın görev vermesi halinde Alanyaspor maçında sahada olabileceği öğrenildi.