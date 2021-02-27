CANLI | Galatasaray - Erzurumspor

Lider Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 54 puanla zirvede bulunan Fatih Terim'in ekibi, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Son 7 maçta sadece 1 kez kaybeden Erzurumspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde.

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Galatasaray'da Fernando Muslera bu karşılaşma ile birlikte Süper Lig'deki 300. mücadelesine çıktı ve en çok forma giyen yabancı olarak tarihe geçti.

Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim kadroda sürpriz yapmadı ve beklenen 11'le mücadeleye başladı...

Maçın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçilirken Galatasaray daha çok gol arayan taraf oldu. Bu dakikalarda ev sahibi takım yüzde 67'ye yüzde 33 topla oynama sürelerinde farklı bir şekilde öndeydi.

18.dakikada Gomez'le gole yaklaştı Erzurumspor. Gomez'in vuruşu Muslera'da kaldı...

19.dakikada Yedlin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yedlin'in vuruşunda Göktuğ gole izin vermedi ve ofsayt bayrağıda Yedlin için kalktı...

24.dakikada Gomez yerde kaldı ve Erzurumspor serbest vuruş kazandı. Gomez'e müdahalesi nedeniyle Etebo sarı kart gördü. Da Costa'nın frikiği ise isabet bulmadı.

36.dakikada Mostafa Mohamed ceza sahası dışından şunu gönderdi ancak isabet sağlayamadı.

GOOOOOL - Mostafa Mohamed 38. dakikada ceza sahası içinde sert vuruşunda topu ağlara gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi.

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Galatasaray - Erzurumspor 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed

Yedekler: Okan, Şener, Taylan, Babel, Falcao, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem, Feghouli

Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Cenk, Buğra, Aatif, Gomes

Galatasaray - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

Kilit adam Henry Onyekuru

Süper Lig'e döner dönmez maçların dengesini değiştiren Onyekuru'ya, artık rakipler de özel önlem alıyor. Özellikle Nijeryalı yıldızın savunma arkasına yaptığı koşuları etkisiz hale getirmek üzere defans kurgusunu değiştiren takımlar, Galatasaray'ın hücum çeşitliliğini azaltabiliyor. Aslan'ın hocası Fatih Terim de bu durumun farkında. Tecrübeli teknik adam bu nedenle Onyekuru'ya yeni görevler vermeye çalışıyor.

Genç yeterek, Erzurum karşısında Mohamed'e daha yakın, hatta onun da önünde iki stoperin arasına doğru koşular yaparak savunma dengesini bozmaya çalışacak. Mohamed de sık sık geriye gelerek stoperleri öne çekmeyi deneyecek. Emre Kılınç’ın da savunma arkası koşularda Onyekuru'yu destekleyerek hücum gücünü yükselteceği öğrenildi.

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray’da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor’dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak. Sarı Kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.

Belhanda ve Luyindama sınırda

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'dan 7 maçlık seri

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor’u yendi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig’in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.

Erzurumspor'da 4 eksik

Konuk ekip Erzurumspor'da 4 futbolcu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Kaleci Szumski kırmızı, orta saha oyuncusu Boumal da sarı kart cezalısı. Takımda ayrıca Obertan ve Oltan'ın sakatlıkları devam ediyor.

Erzurumspor ile 4. randevu

Galatasaray, Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Erzurumspor ile daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul’da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında Erzurum’da oynanan maçı da 2-1 kazandı.