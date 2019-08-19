(CANLI) Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

Fenerbahçe 2019/2020 sezonunu Gazişehir maçıyla açıyor. Geçen sezonki hüsranı unutturmak ve Kadıköy'deki ilk maçını kazanmak isteyen Sarı Lacivertliler, yeni transferlerden kurulu bir kadroyla taraftarının önünde...

Gazişehir de yine Türkiye'yi tanıyan Sumudica ve yepyeni kadrosyla ligde kalıcı olmak istediğini göstermek istiyor.

Maçın önemli anlarını fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Maç başladı.

5' Fenerbahçe penaltı kazandı. Kaleci Günay Kruse'yi düşürdü.

Moses penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Nijeryalı topu kaleci Günay'ın soluna yolladı ve ters köşeden topu ağlara gönderdi.

12' Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Chibsah, Emre Belözoğlu'nu düşürdü.

Topun başına yine Moses geldi ancak bu kez penaltıyı Günay kurtardı.

17' Muric Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiren golü attı.

Emre Belözoğlu'nun orta sahadan harika pasını sağ çaprazda göğsüyle yere indiren Muriç sol ayağıyla müthiş vurdu ve golü attı. Bu gol Muriç'in Fenerbahçe formasıyla ilk golü oldu. 24 yaşındaki oyuncu kaleye çektiği ilk şutta golü buldu.

23' Hakem Arda Kardeşler VAR'a gitti ve penaltı kararını verdi. Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı. Maçtaki üçüncü penaltı.

24' Topun başına bu kez Emre Belözoğlu geçti ve topu ağlara gönderdi.

26' Emre Belözoğlu'nun ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.

40' Moses'ın sol çapraz ceza alanından şutu yandan auta gitti.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

57' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini konuk Gazişehir Gaziantep gerçekleştirdi. Sarı kartı da olan Raman Chibsah oyundan çıkarken, Souleymane Diarra yerine giren isim oldu.

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır - Mauricio Isla - Jailson - Mathias Zanka - Nabil Dirar - Emre Belözoğlu - Ozan Tufan - Garry Rodrigues - Victor Moses - Max Kruse - Vedat Muriqi

Yedekler:

Harun Tekin - Ahmet Oytun Özdoğan - Murat Sağlam - Miha Zajc - Mehmet Ekici - Alper Potuk - Deniz Türüç - Tolga Ciğerci Allahyar Sayyadmanesh

Gazişehir:

Günay Güvenç - Papy Djilobodji - Pawel Olkowski - Jean-Armel Kana-Biyik - Alin Tosca - Abdul Tetteh - Junior Morais - Bartlomiej Pawlowski - Jefferson Nogueira - Raman Chibsah - Olarenwaju Kayode

Yedekler:

Yuri Lodygin - Ulaş Zengin - Ali Ateş - Oğuz Ceylan - Gökhan Alsan - Souleymane Diarra - Mehmet Erdem Uğurlu - Kubilay Aktaş Kenan Özer - Muğdat Çelik