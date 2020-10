Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçı Kadıköy'de oynanacak. Ligde oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanan, 2’sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe’yi mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor’u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan, ligin ilk 5 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe deplasmanında kötü gidişatını durdurmak istiyor. Ligde Fenerbahçe'yi İstanbul’da en son 23 Ağustos 1997’de 3-1 yenen, daha sonra 23 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 11 beraberlik yaşayan Fırtına, rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Haftaya 11 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe’de henüz hazır olmayan Diego Perotti’nin yanı sıra Nabil Dirar, karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Trabzonspor’da geçen hafta Medipol Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio ile hastalığı sebebiyle görev yapamayan Anthony Nwakaeme, takımda yer alabilecek. Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen ise kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ülker Stadı’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 19.00’da başladı. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Fenerbahçe - Trabzonspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe

İşte Fenerbahçe'nin kilit adamları

Zorlu mücadele öncesi karşılaşmaya Fenerbahçe tarafından en çok etki etmesi beklenen oyuncuların başında yeni transferler Jose Sosa, Dimitrios Pelkas ve Mbawana Samatta geliyor. Geçen sezon Bordo-Mavililer’in kaptanlığını yapan Sosa, bir başka eski Trabzonlu Novak gibi rakibi Fener’de en yakından tanıyan isimler arasında yer alıyor. Kanarya’da oyunun liderlik görevinin verileceği Sosa’nın hem performansı hem de maç içinde vereceği kararlar, sonuca da direkt etki yapacak.

Diğer tarafta 3-2 kazanılan Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de oynayarak ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyen Pelkas, bu mücadelede attığı golün moraliyle Trabzon’a karşı da sahada olacak. Pelkas’ın kanatlardaki etkinliği de rakip savunmayı zorlayabilir. Ev sahibinde gole en yakın oynayacak isim olan Samatta, Galatasaray karşısında sonradan oyuna girerken, 2-1 kazanılan Karagümrük karşısında 2 gol attı ama Göztepe sınavında sessiz kaldı. Tanzayalı oyuncu da bu akşam atacağı gol ya da gollerle galibiyette başrolü oynamak istiyor.

Trabzonspor'un imha timi

Başakşehir maçında beklentilerin çok altında bir performans ortaya koyan Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe deplasmanında patlama yapmak istiyor... Hem yöneticilerin hem de teknik heyetin terapi uyguladığı ve hafta boyunca “Sen bu takımın yıldızısın” sözleriyle moral verdiği Abdülkadir, bugünkü maça çok farklı hazırlandı. Başakşehir karşılaşmasını kaçıran Anthony Nwakaeme’nin de rahatsızlığı geçerken, ileri uçta ise en büyük gol umudu elbette Benik Afobe...

Yeni Malatya maçında 2 gol atan Afobe sonrasında sessizliğe bürünmüştü. Newton, skor üretme konusunda hücum hattında Afobe, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür üçlüsüne bugün çok güveniyor. Bu üçlüyü özellikle orta alandan atacağı kilit paslarla Baker destekleyecek.

9 maçtır Trabzonspor kaybetmiyor

Türkiye Kupası Yarı Finali’nde geçen sezon Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla yenen ve 23 yıllık kötü seriye son veren Trabzonspor, bugün de ligdeki hasreti bitirmeye çalışacak. Bordo-Mavililer Kadıköy’deki son lig galibiyetini 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skorla almıştı. İstanbul’daki maçlarda ezeli rakibine karşı zorlanan Fırtına, son karşılaşmalara bakıldığında ise bariz bir üstünlüğe sahip. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile çıktığı son 9 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi. Üstelik bu 9 maçın son 3’ünü de kazandı.

23 yıllık hasret

Geçen sezon rakibiyle ligde ve kupada 2’şer kez karşılaşan Bordo-Mavililer, 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Fırtına’nın hedefi, bu akşamki kritik maçta bu seriyi 10 maça çıkartmak ve aynı zamanda ligdeki 23 yıllık hasrete nokta koymak.

Fenerbahçe'de 3 eksik var

Sarı-Lacivetli ekipte Trabzonspor maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra karantina sürecinin tamamlanmasını bekleyen Nabil Dirar, bir süredir alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam ile henüz hazır olmayan Diego Perotti, bu maçta yer almayacak. Sırt ağrıları geçen ve takımla çalışan Ferdi’nin ise kadroya alınması bekleniyor. Üç eksiğin bulunduğu Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla son taktik çalışmasını gerçekleştirdi ve zorlu mücadele öncesi tesislerinde kampa girdi.

Gökhan ve Lemos ilk 11’e dönüyor

Kanarya’da iki isim, Trabzon maçıyla birlikte formalarına kavuşacak. Üst arka adalesinde sertleşme olan ve Milli arayı tedavi ile tamamlayıp, Göztepe maçından bir gün önce takıma katılan Gökhan Gönül’ün yanı sıra Fatih Karagümrük maçında ikinci sarıdan oyun dışı kalan Mauricio Lemos, bu akşam sahada olacak. Gökhan, sağ bekte Nazım Sangare’nin yerine, Lemos da Serdar Aziz’in yerine Tisserand’la birlikte stoper bölgesinde sahne alacak.

Samatta’ya Edgar önlemi

Fenerbahçe’nin en önemli gol silahı Samatta’ya karşı Fırtına’nın teknik patronu Eddie Newton önlemini aldı. Bugünkü karşılaşmada stoper Edgar le, Samatta’ya birebir adam markajı uygulayacak. Genç stoperin performansına çok güvenen Newton, onu diğer stoper Vitor Hugo ile destekleyecek. Aynı zamanda savunma bekleri Marlon ve Pereira’dan da kesinlikle arkada boşluk vermemeleri istendi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu yalnız bırakmayacak

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını öğle saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Ardından hep birlikte yemek yiyen kafile, İstanbul deplasmanı için yola çıktı. Bordo-Mavililer, özel bir uçuş ile Trabzon’dan ayrıldı. Akşam saatlerinde İstanbul’a inen ve kampa giren Trabzonspor kafilesini, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da bugün maçta yalnız bırakmayacağı ve stada kadar takımla gideceği öğrenildi.

Trabzonspor, merkezi sağlam tutacak

Bugünkü maç öncesi ilk 11’de görevlendireceği 10 ismi belirleyen Eddie Newton, son oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyordu. Karadeniz ekibinde Uğurcan, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Afobe’nin yeri garanti gözüküyor. Newton, 11. ismi orta sahada kullanmayı düşünüyor. İngiliz hoca burada Kamil Ahmet veya Hosseini’yi görevlendirip, merkezi sağlam tutacak.

Locaların tamamı maçta dolacak

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, maçlarda statlarda bulunan loca kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alınması kararı sonrası Fenerbahçe, Kadıköy’deki ilk seyircili karşılaşmasına Trabzon karşısında çıkacak. Ülker Stadı’ndaki yaklaşık 1200 civarında loca kapasitesi bulunuyor. Kapasiteye bağlı olarak tümbiletlerin satıldığı ve Sarı-Lacivertliler’e bu şekilde localardan destek verileceği bildirildi.

Hedef serilere yeniden başlamak

Kadıköy’de geçen sezon 3 unvan birden gitmişti. Fenerbahçe, Galatasaray’a sahasında 3-1 yenilerek 20 yıllık seriyi noktaladı. Kanarya ayrıca ezeli rakibi de dahil Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı toplamda 49 maçlık namağlup unvanını da sonlandırdı. Söz konusu sezonda Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a da 3-1 yenilen Sarı-Lacivertliler’in, Karadeniz ekibine karşı 23 yıllık iç sahadaki yenilmezlik serisi de bitti. Fener’de hedef, Trabzon maçıyla birlikte iç sahadaki serilere yeniden başlamak olacak.

Trabzonspor’da 3 eksik var

Ev izolasyonu süren Ekuban ve Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra Hüseyin Türkmen de bugünkü karşılaşmada oynayamayacak. Geçtiğimiz hafta forma giyemeyen Nwakaeme ve kart cezası biten Flavio ise Fenerbahçe mücadelesiyle dönüyor. Teknik direktör Eddie Newton, her iki futbolcuyu da ilk 11’de görevlendirecek. Genç Safa ve Diabate’nin geçen haftaya göre bu kez kulübede başlaması bekleniyor.