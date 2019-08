(CANLI) Denizlispor - Galatasaray

Süper Lig'de heyecan Denizlispor - Galatasaray mücadelesiyle başlıyor. Sarı Kırmızılılar'da Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz gibi transferler sahada... Denizlispor'da ise teknik direktör Yücel İldiz, Thiago Lopes ve Rodallega gibi yeni transferleri ilk 11'de sahaya sürdü.

Denizlispor - Galatasaray maçının canlı anlatımı an be an fanatik.com.tr'de...

Maç başladı.

3' Galatasaray Mbaye Diagne'yle gole çok yaklaştı. Ceza alanında sol tarafta topla buluşan Jimmy Durmaz, ortadaki Diagne'ye pasını aktardı, bomboş pozisyonda Diagne'nin zayıf şutunu kaleci Stachowiak kurtardı.

7' Belhanda ceza alanında sol ayağıyla dönüp vurdu, top kaleci Stachowiak'ta kaldı.

23' Denizlispor'da Barrow sol çaprazdan ceza alnıan girdi, dar açıdan şutu Muslera'da kaldı.

25' Barrow sol kanattan ortaladı, içeride bomboş kalan Rodallega'dan önce Marcao topu kornere gönderdi.

28' HAKEM "PENALTI" DEDİ.

Hakem Abdülkadir Bitigen, bir önceki pozisyonda yerde kalan Diagne'nin pozisyonu için VAR'a gitti ve ekrandan izleyip penaltı kararı verdi.

PENALTI KAÇTI

29'Selçuk İnan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kaleci Stachowiak Selçuk'un zayıf plase şutunu soluna uzanarak kurtardı.

33' Recep Niyaz'ın sağ çaprazdan ceza alanı içindeki yerden şutu direkten döndü.

37' Rodallega'nın sağ çaprazdan şutu az farkla yandan auta gitti.

KIRMIZI KART!

43' Galatasaray'da Marcao, Rodallega'ya yaptığı faulden ötürü ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Marcao ilk sarı kartını da 34. dakikada görmüştü.

45+5' Sol kanattan kullanılan kornerde ceza alanı içinde bomboş Rodallega topu üstten auta gönderdi. Denizlispor adına inanılmaz bir gol kaçtı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İki takımın maç kadroları:

Denizlispor:

Adam Stachowiak - Cristian Sapunaru - Zakarya Bergdich - Oğuz Yılmaz - Tiago Lopes - Radoslaw Murawski - Ismail Aissati - Modou Barrow - Recep Niyaz - Zeki Yavru - Hugo Rodallega

Yedekler:

Hüseyin Altıntaş - Tolgahan Acar - Mustafa Yumlu - Kerem Can Akyüz - Emre Sağlık - Kadir Kurt - Sedat Şahintürk - Marc Kibong Mbamba - Mehmet Akyüz

Galatasaray:

Fernando Muslera - Yuto Nagatomo - Mariano Filho - Marcao - Christian Luyindama - Younes Belhanda - Ryan Babel - Jimmy Durmaz - Jean Michael Seri - Selçuk İnan - Mbaye Diagne

Yedekler:

Okan Koçuk - Martin Linnes - Ahmet Çalık - Atalay Babacan - Ömer Bayram - Ryan Donk - Adem Büyük - Emre Mor - Yunus Akgün - Erencan Yardımcı