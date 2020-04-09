CANLI BLOG / 9 Nisan Corona virüs son dakika haberleri

9 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...





09.45 | Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 330 bini geçti.

09.30 | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlu Corona virüse yakalandı

09.10 |Avustralya’da yeni tip Corona virüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e, virüse yakalananların sayısı 6 bin 52’ye yükseldi.

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Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 320 bine ulaşırken, can kaybı 87 bini geçti.

Worldometer internet sitesine göre, İtalya'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükselirken, vaka sayısı 139 bin 422'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 26 bin 491 oldu.

İtalya'da yapılan bir araştırma, halkın büyük bölümünün, AB’nin Kovid-19’dan etkilenen ülkelerin ihtiyaçlarına verdiği yanıtlardan memnun olmadığını ortaya koydu.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 628 artışla 14 bin 673'e çıktı. Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 bin 748 artarak 146 bin 690'a ulaşırken, iyileşen kişi sayısı da 48 bin 21 olarak kaydedildi.