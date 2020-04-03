CANLI BLOG | 3 Nisan Corona virüs son dakika haberleri

3 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...

09.40 | Koç Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon lira ile katkı sağladıklarını bildirdi.

09.00 | Corona virüse yakalanan BM çalışanı sayısı 111'e çıktı.

08.30 | Çin, 91 yeni koronavirüs vakası ve 4 yeni ölüm bildirdi. 91 vakanın 60’ı asemptomatik

vaka olarak açıklandı. 91 vakanın 36’sı denizaşırı ülkelerden geldi.

08.15 | Meksika, 132 yeni vaka ve 13 yeni ölüm bildirerek toplamda 1,510 vaka ve 50 ölümü doğruladı. Şüpheli vaka sayısı 4,653'e yükseldi.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyona ulaşırken, can kaybı 51 bini, iyileşenlerin sayısı ise 210 bini geçti.

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 760 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 13 bin 915'e yükseldi. İtalya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 115 bin 242'ye, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 278'e çıktı.

İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da ise günlük en yüksek ölüm sayısına son 24 saatte ulaşıldı. Ülkede bir günde ölü sayısı 950 artarak 10 bin 3'e çıktı. Vaka sayısı 8 bin 102 artarak 110 bin 238'e, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 743'e yükseldi.