CANLI BLOG | 28 Mart Corona virüs son dakika haberleri...

28 MART CUMARTESİ CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

10.55 | Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.

10.05 | Dünya genelinde Corona virüs vaka sayısı 600,000 oldu.

10.00 | ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarihinin en büyük ekonomi paketini imzaladı. 2 trilyon dolarlık paket Amerikalılara doğrudan nakit yardımı ve koronavirüs salgınından etkilenen büyük şirketlere maddi destek öngörüyor.

09.30 | New York Polis Departmanı'nda (NYPD) koronavirüs kaynaklı ilk 2 ölüm gerçekleşti.

09.25 | Panama'da 112 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 5 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke çapında vaka sayısı 786'ya, ölü sayısı da 19'a ulaştı.

09.20 | Venezuela'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk iki ölüm gerçekleşti.

09.10 | Çin, koronavirüs kaynaklı 3 yeni ölüm ve 54 yeni vaka bildirdi. Vakaların tamamının deniz aşırı ülkelerden geldiği açıklandı.