CANLI BLOG | 28 Mart Corona virüs son dakika haberleri...
Corona virüs tehdidinde son durum... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
28 MART CUMARTESİ CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...
10.55 | Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.
10.05 | Dünya genelinde Corona virüs vaka sayısı 600,000 oldu.
10.00 | ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarihinin en büyük ekonomi paketini imzaladı. 2 trilyon dolarlık paket Amerikalılara doğrudan nakit yardımı ve koronavirüs salgınından etkilenen büyük şirketlere maddi destek öngörüyor.
09.30 | New York Polis Departmanı'nda (NYPD) koronavirüs kaynaklı ilk 2 ölüm gerçekleşti.
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09.25 | Panama'da 112 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 5 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke çapında vaka sayısı 786'ya, ölü sayısı da 19'a ulaştı.
09.20 | Venezuela'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk iki ölüm gerçekleşti.
09.10 | Çin, koronavirüs kaynaklı 3 yeni ölüm ve 54 yeni vaka bildirdi. Vakaların tamamının deniz aşırı ülkelerden geldiği açıklandı.